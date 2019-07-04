Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ

Сенатор РФ Алексей Пушков раскритиковал нежелание Киева пригласить депутатов ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах. Политик назвал это последними конвульсиями текущих властей страны и украинской делегации в ПАСЕ. "Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада", - отметил Пушков в Twitter.

Ранее Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ. "Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева", - сыронизировал сенатор.

Спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации России в Ассамблею. Между тем председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье напомнила Киеву о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи.