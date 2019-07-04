Новости

Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ 02:35
Упавший мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке 02:32
Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане 01:44
СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП 01:28
В Италии при извержении вулкана погиб турист 00:51
Молния уничтожила более 7 млн литров виски 00:28
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах 03.07.2019
Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море 03.07.2019
Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе 03.07.2019
Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 03.07.2019
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 03.07.2019
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 03.07.2019
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 03.07.2019
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 03.07.2019
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 03.07.2019
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 03.07.2019
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 03.07.2019
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 03.07.2019
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 03.07.2019
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 03.07.2019
Путин назначил нового замглавы МЧС 03.07.2019
Путин освободил от должностей трех генералов 03.07.2019
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 03.07.2019
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 03.07.2019
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 03.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 02:35
Рубрика: Власть

Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сенатор РФ Алексей Пушков раскритиковал нежелание Киева пригласить депутатов ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах. Политик назвал это последними конвульсиями текущих властей страны и украинской делегации в ПАСЕ. "Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада", - отметил Пушков в Twitter.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Володин поставил парламентский форум в России в пример ПАСЕ

Ранее Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ. "Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева", - сыронизировал сенатор.

Спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации России в Ассамблею. Между тем председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье напомнила Киеву о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Совет Европы Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах