Уральцам-фронтовикам вручили медали в честь освобождения Минска от фашистов

- Это оружие со времен войны у нас хранится, ждет своего часа. Это я, конечно, о разных выставках, - комментирует военный экспозицию оружия и формы Вооруженных сил РФ, устроенную в фойе Дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге.

Правда, знаменитый пистолет-пулемет образца 1941 года - ППШ, винтовка Мосина, автомат-пистолет Стечкина и другие раритеты интересовали в основном "штатских" и курсантов (один подросток то и дело подбегал подержать оружие в руках, передернуть затвор). Настоящие фронтовики проходили мимо "железа". До официальной части оставалось время, и ветераны рассматривали интерьеры Дома офицеров (лепнина, барельефы, конные портреты полководцев), оживленно беседовали, а потом с удовольствием слушали военный оркестр.

- Я лично знаком со многими фронтовиками. Например, как только приехал в Екатеринбург, сразу встретился с Дмитрием Николаевичем Суворовым. Он одним из первых советских воинов ворвался 3 июля в оккупированный врагами Минск - въехал на мотоцикле. Всех пришедших сегодня ветеранов-освободителей можно назвать настоящими героями. Всем им слова благодарности и низкий поклон за освобождение белорусской земли в далеком 1944 году, - говорит руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский.

Указ об учреждении юбилейной медали "75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" Александр Лукашенко подписал в апреле этого года. Церемония вручения награды приурочена к государственному празднику Беларуси - Дню независимости Республики. По словам Василия Кунского, решение сделать главным государственным праздником страны именно 3 июля - день освобождения Минска, время героического единения нации перед лицом смертельной угрозы - белорусы приняли в 1996 году на всенародном референдуме.

Юбилейной медали удостоен 371 ветеран, принимавший участие в освобождении территории Беларуси и проживающий на территории Уральского федерального округа. В Свердловской области таких героев - 172 (в том числе 88 екатеринбуржцев). На встречу смог прийти 41 фронтовик. В их числе - тот самый мотоциклист Дмитрий Суворов. В невысоком энергичном 93-летнем человеке и сегодня есть что-то от по-юношески лихого разведчика и связиста, неразлучного с американским "Харлей-Дэвидсоном". Он прекрасно помнит каждый бой на белорусской земле, и, конечно, освобождение Минска.

- Город был полностью разрушен. На каждом перекрестке, из окон велась стрельба, мы пробивались с боем, разведчики и партизаны помогали, я носился на мотоцикле как черт, мчался впереди танков, - рассказал "человек-легенда".

Таким - 17-летним, уверенным и стремительным - он запомнился однополчанам, жителям Беларуси и художнику Валентину Волкову, встречавшему освободителей Минска. Позже Волков написал знаменитую картину "Освобождение Минска. 1944-й". На переднем плане масштабного полотна - впереди колонны советских танков, входящей в город - он изобразил Дмитрия Суворова на "железном коне". Правда, мотоцикл нарисовал немецкий трофейный - Суворов со своим "американцем" к тому времени ушел вперед.

Дмитрий Суворов воевал немногим больше года. Но к медали "За отвагу", которой был награжден за освобождение Белоруссии, вскоре прибавился орден Красной Звезды и медаль "За освобождение Кенигсберга". После войны уроженец Костромы уехал на Урал, поступил в военное училище и 35-лет отдал службе в армии. На прошедшем торжестве "человеку-легенде" и другим фронтовикам желали главное - здоровья и долгих лет жизни.

Кстати

Картина "Освобождение Белоруссии" находится в столице страны в Музее Великой Отечественной войны.