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05.07.2019 17:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом

Текст: Евгений Гайва

В международном аэропорте Шереметьево предпринимают меры для стабилизации сроков выдачи и отправки багажа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В частности, увеличен штат сотрудников, участвующих в процессе обработки багажа, начат поэтапный перевод рейсов из Терминала D в другие терминалы аэропорта, обеспечена сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как уточнили в пресс-службе Шереметьево, представители аэропорта оказывают всестороннее содействие работающей комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Работникам прокуратуры предоставляются все необходимые документы, материалы и запрашиваемая информация. Кроме того, прокуратуру ежедневно информируют о принятых мерах.

Ранее сообщалось об увольнении после прокурорской проверки нескольких  руководителей  компании "Шереметьево хэндлинг", которая занимается обслуживанием багажа.  Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.

Задержки выдачи багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. В аэропорте обещали устранить все проблемы в течение месяца. Минтранс заявлял, "жестко отреагирует" на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

В минувшие выходные 29 и 30 июня вновь сообщалось о задержках с выдачей багажа. Тысячи единиц багажа не были отправлены вовремя из-за опозданий рейсов в условиях высокой грозовой активности.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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