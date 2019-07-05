Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом информирует пресс-служба президента РБ.

"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области", - говорится в тексте соболезнования.

Александр Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления всем потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил белорусский руководитель.

Напомним, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными более 2 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 6 тысяч человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в регионе начались в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, более 340 госпитализированы.