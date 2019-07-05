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Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова"

Новости
    05.07.2019, 13:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Rapid Trailer Фото: youtube.com/ Rapid Trailer
Фото: youtube.com/ Rapid Trailer

Мода на ремейки добралась до культового хоррора "Лестница Иакова", оказавшего значительное влияние на индустрию ужасов, в том числе - на серию игр Silent Hill.

На YouTube опубликован трейлер новой версии ставшего классическим сюжета о вернувшемся с войны мужчины, который "на гражданке" теряет контроль над реальностью. На этот раз катализатором кошмаров выступает не Вьетнамская война, а операция НАТО в Афганистане.

В ролях: Джесси Уильямс ("Хижина в лесу"), Николь Бахари ("Чёрное зеркало"), Джозеф Сикора ("Остров проклятых"), Майкл Или ("Блудливая Калифорния", "Двойной форсаж") и другие.

Режиссёр -  Дэвид М. Розенталь.

Оригинальная "Лестница Иакова" вышла в 1990 году. Её снял Эдриан Лайн, известный по "Лолите" 1997-го и "Роковому влечению" с Майклом Дугласом.

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