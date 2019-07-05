Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова"

Мода на ремейки добралась до культового хоррора "Лестница Иакова", оказавшего значительное влияние на индустрию ужасов, в том числе - на серию игр Silent Hill.

На YouTube опубликован трейлер новой версии ставшего классическим сюжета о вернувшемся с войны мужчины, который "на гражданке" теряет контроль над реальностью. На этот раз катализатором кошмаров выступает не Вьетнамская война, а операция НАТО в Афганистане.

В ролях: Джесси Уильямс ("Хижина в лесу"), Николь Бахари ("Чёрное зеркало"), Джозеф Сикора ("Остров проклятых"), Майкл Или ("Блудливая Калифорния", "Двойной форсаж") и другие.

Режиссёр - Дэвид М. Розенталь.

Оригинальная "Лестница Иакова" вышла в 1990 году. Её снял Эдриан Лайн, известный по "Лолите" 1997-го и "Роковому влечению" с Майклом Дугласом.