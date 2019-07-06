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Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
06.07.2019 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Первых косаток выпустили из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео, куда уместились основные моменты перевозки и выпуска первой партии косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье.

Фото: Александр Корольков
Косаток и белух будут выпускать из "китовой тюрьмы" раз в две недели

Из бухты Средней животных вывезли 20 июня, погрузив в специальные ванны. В ролике показан этот процесс, а также перевозка на автомобилях, перегрузка на судно в порту Хабаровска, транспортировка по Амуру, перегрузка в селе Иннокентьевка, прибытие автоколонны в бухту Перовского и, наконец, выпуск, произошедший 27 июня. Всего по суше и морю морские животные преодолели 1800 километров.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Сейчас в "китовой тюрьме" находятся еще восемь косаток и больше 80 белух. Как говорят ученые, по плану, следующую партию морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы" уже на будущей неделе. В первую очередь в Охотское море "пойдут" косатки, которым нужно успеть попасть в море до начала сезонной миграции.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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