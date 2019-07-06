Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео, куда уместились основные моменты перевозки и выпуска первой партии косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье.

Из бухты Средней животных вывезли 20 июня, погрузив в специальные ванны. В ролике показан этот процесс, а также перевозка на автомобилях, перегрузка на судно в порту Хабаровска, транспортировка по Амуру, перегрузка в селе Иннокентьевка, прибытие автоколонны в бухту Перовского и, наконец, выпуск, произошедший 27 июня. Всего по суше и морю морские животные преодолели 1800 километров.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Сейчас в "китовой тюрьме" находятся еще восемь косаток и больше 80 белух. Как говорят ученые, по плану, следующую партию морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы" уже на будущей неделе. В первую очередь в Охотское море "пойдут" косатки, которым нужно успеть попасть в море до начала сезонной миграции.