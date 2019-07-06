На борту прогулочного катамарана "Атолл" в момент переворота находились 55 человек. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

- По версии следствия, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате погибли две женщины 34 и 42 лет. Судно было значительно перегружено, на борту находились не менее 55 отдыхающих, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Прогулочный катамаран "Атолл" был построен в 2008 году по индивидуальному заказу проектным бюро из Новороссийска. Второго такого судна нет. По техническим характеристикам катамарана, его вместимость всего 12 мест, в то время как 5 июля на борту находились по последним данным 55 человек. Длина судна 12 метров, а ширина 3,8. Катамаран должен был работать 6 лет, до 2014 года, но новый владелец пренебрег этим.

Кроме того, владелец внес изменения в катамаран - надстроил вторую палубу, за счет чего увеличилась просадка судна при его заполнении людьми, и убрал водонепроницаемые переборки.

Как сообщалось ранее, в пятницу около 6 вечера рядом с Джубгой в ста метрах от берега перевернулось маломерное прогулочное судно, на котором было множество отдыхающих. Две женщины в результате погибли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Следствие задержало капитана и владельца судна.