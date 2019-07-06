У задержанного правоохранителями капитана катамарана "Атолл", который перевернулся вчера в Черном море, не было лицензии на перевозку пассажиров. Как сообщил на брифинге для журналистов заместитель прокурора южной транспортной прокуратуры Валерий Козлов, перевозка людей осуществлялась незаконно.

- Зарегистрирован судоводитель как индивидуальный предприниматель не был, лицензия на перевозку пассажиров на морском транспорте у него отсутствует, - отметил Козлов.

Кроме того, во время брифинга стало известно, что лежащий примерно в ста метрах от берега на дне моря катамаран не угрожает судоходству в этом районе. На месте работают специалисты, которые следят за возможным разливом нефтепродуктов. В ближайшее время будет решен вопрос о подъеме катамарана.

Как ранее сообщалось, в пятницу около шести часов вечера в Джубге перевернулся прогулочный катамаран. На судне, рассчитанном на 12 пассажиров, по последним данным, находились 55 человек. В результате погибли две женщины, остальные люди были спасены. Следственный комитет России завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Владелец и капитан судна задержаны.