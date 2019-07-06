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Рубрика: В мире

Украинцы были на задержанном в Гибралтаре иранском танкере

Иранский нефтяной танкер Grace 1. Фото: REUTERS/Jon Nazca Иранский нефтяной танкер Grace 1. Фото: REUTERS/Jon Nazca
Иранский нефтяной танкер Grace 1. Фото: REUTERS/Jon Nazca

МИД Украины заявил, что среди членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, задержанного в Гибралтаре кораблями ВМС Великобритании, есть украинские граждане. Также среди 28 человек экипажа - граждане Индии и Пакистана. Точное число задержанных украинцев не сообщается.

Фото: REUTERS
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Как информирует ТАСС, моряки остаются на борту танкера, на котором на время проведения расследования также присутствуют сотрудники местной полиции и таможенной службы, которые проводят беседы с членами экипажа. Владелец танкера пока достоверно не установлен.

Напомним, британские морские пехотинцы четвертого июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США. МИД РФ осудил захват судна.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Великобритания В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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