Украинцы были на задержанном в Гибралтаре иранском танкере

МИД Украины заявил, что среди членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, задержанного в Гибралтаре кораблями ВМС Великобритании, есть украинские граждане. Также среди 28 человек экипажа - граждане Индии и Пакистана. Точное число задержанных украинцев не сообщается.

Как информирует ТАСС, моряки остаются на борту танкера, на котором на время проведения расследования также присутствуют сотрудники местной полиции и таможенной службы, которые проводят беседы с членами экипажа. Владелец танкера пока достоверно не установлен.

Напомним, британские морские пехотинцы четвертого июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США. МИД РФ осудил захват судна.