Физическое состояние Зеленского впервые вызвало вопросы

На самом деле правы первые - хлопот и стрессов в жизни украинского президента действительно хватает, и о перенапряжении можно судить даже по некоторым заявлениям, например, о "Северном потоке-2" (СП-2). Его обещание поставить ребром вопрос о прекращении строительства СП-2 на возможной в ближайшем будущем встрече с Дональдом Трампом должно было громко прозвучать в Париже и Берлине. Казалось бы, совсем недавно Зеленскому там внятно разъяснили, что СП-2 выгодный для общеевропейской экономики проект, поэтому будет закончен и запущен, но и украинский транзит при этом, конечно, останется актуальным. В ответ Зеленский называет Трампа "единственным человеком, который решит этот вопрос в пользу Украины" и обещает пожаловаться тому на европейских партнеров. Со всех точек зрения это звучит по меньшей мере невежливо по отношению к Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и служит примером инфантилизма и неблагодарности, свойственным украинскому политическому классу, типичным представителем которого вопреки ожиданиям оказался Зеленский.

Нервничать Зеленскому приходится и из-за своей команды: обсуждение конфликта между главой президентского офиса Андреем Богданом и руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым также громко прозвучало в киевских СМИ. Причина спора, перешедшего якобы в стадию личных выпадов, в слишком независимой кадровой политике главы СБУ, назначающего заместителей без согласования с офисом. Конфликт осложняется тем, что Баканов уже летал на смотрины в Вашингтон, где обсуждал совместную деятельность в сфере безопасности и возможный визит Зеленского, а Богдан считается ставленником Игоря Коломойского и уже потому неприемлем для окружения Трампа, о чем недвусмысленно высказался его представитель Рудольф Джулиани.

Одновременно Зеленскому приходится участвовать в избирательной кампании своей партии "Слуга народа" (СН), снижение рейтингов которой зафиксировали последние опросы всех социологических служб. Представление новых губернаторов, встреча с областным руководством и кандидатами-одномандатниками от СН, большинство из которых он видит в первый раз, - стандартная программа президентского тура. Разница исключительно стилистическая: в западных областях он фотографируется с прохожими на улице, а в Донбассе старательно избегает общения с народом - там местных жителей заменяют украинские военные. Но предвыборные заявления обязательны, и к ним относится призывы к закарпатским таможенникам быть честными.

Нужно понимать, что контрабанда - весомый сегмент региональной экономики, основа благосостояния приграничных районов, источник финансовой и административной силы закарпатских кланов, воевать с которыми не рисковал никто из предшественников Зеленского. Понимание собственной слабости перед лицом операторов крупнейшего контрабандного хаба Восточной Европы, ссора между ближайшими друзьями, ожидание реакции из Парижа и Берлина, обострение обстановки в Донбассе как признак вышедшей из подчинения армии - все вместе и по отдельности могло вызывать странные гримасы и приступ жажды у украинского президента и верховного главнокомандующего.