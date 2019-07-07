Kenzo объявили имя нового креативного директора

На смену творческому дуэту Умберто Леона и Кэрол Лим в Kenzo пришел дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста. Ранее он создавал коллекции для Lacoste (в частности, разработал форму для одного из лучших теннисистов современности Новака Джоковича), работал в Max Mara, Cerruti 1881 и Lemaire. Кроме того, португалец руководил собственной маркой, которая принесла ему ряд международных премий.

"Его инновационное и современное творческое видение, всесторонний художественный подход позволят KENZO полностью реализовать свой потенциал, при этом уважая свое уникальное наследие", - так прокомментировал назначение Баптиста генеральный директор бренда Сильвия Колин.

Дебютный показ коллекции 42-летнего Баптиста для Kenzo назначен на февраль 2020 года.

Об уходе Леона и Лим, которые возглавляли Kenzo с 2011 года, стало известно в середине июня. Свою последнюю коллекцию они презентовали в рамках недели мужской моды в Париже. Теперь дизайнеры намерены полностью уйти в развитие собственного бренда Opening Ceremony, который они основали в 2002 году.