Kenzo объявили имя нового креативного директора
На смену творческому дуэту Умберто Леона и Кэрол Лим в Kenzo пришел дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста. Ранее он создавал коллекции для Lacoste (в частности, разработал форму для одного из лучших теннисистов современности Новака Джоковича), работал в Max Mara, Cerruti 1881 и Lemaire. Кроме того, португалец руководил собственной маркой, которая принесла ему ряд международных премий.
"Его инновационное и современное творческое видение, всесторонний художественный подход позволят KENZO полностью реализовать свой потенциал, при этом уважая свое уникальное наследие", - так прокомментировал назначение Баптиста генеральный директор бренда Сильвия Колин.
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A new chapter in the history of the Maison. KENZO is glad that Felipe Oliveira Baptista is joining as the new Creative Director as of July 1st. “His innovative and modern creative vision and well-rounded artistic approach will enable KENZO to reach its full potential while respecting its unique heritage" Sylvie Colin, CEO. 📷 @karimsadli
Дебютный показ коллекции 42-летнего Баптиста для Kenzo назначен на февраль 2020 года.
Об уходе Леона и Лим, которые возглавляли Kenzo с 2011 года, стало известно в середине июня. Свою последнюю коллекцию они презентовали в рамках недели мужской моды в Париже. Теперь дизайнеры намерены полностью уйти в развитие собственного бренда Opening Ceremony, который они основали в 2002 году.