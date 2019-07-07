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07.07.2019 11:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете

Текст: Анна Бондаренко

Российский путешественник Федор Конюхов, который вчера на самолете, оборудованном солнечными батареями, прилетел в Крым, планирует совершить перелет на таком летающем аппарате из Москвы на Камчатку.

Назвав перелет в Крым "тренировочным перед еще более масштабным экспериментом", он отметил, что следующим этапом станет полет из Москвы на Камчатку, через Уральские горы и озеро Байкал. По его словам, этот полет не только важен для науки, но и станет вторым этапом подготовки к кругосветному беспосадочному перелету на энергии солнца, запланированному на 2021 год.

Фото: Владимир Нордвик / ТАСС
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"Пока идет проектирование самолета на солнечных бактериях, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток, мы проводим испытательные полеты на прототипе - самолете "Летающая Лаборатория", - цитирует слова путешественника РИА Новости.

Напомним, что накануне Федор Конюхов приземлился в Крыму на аэродроме Табаско. Полет был проведен в рамках подготовки к кругосветной экспедиции на самолете с солнечными батареями на крыльях. Вместе с Конюховым в полете участвовал глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский. Из Подмосковья экспедиция отправилась 5 июля. Полет изначально планировалось совершить за один световой день, но из-за метеоусловий планы пришлось изменить. В общей сложности экипаж преодолел 1,7 тысячи километров.

"Летающая Лаборатория", самолет, оснащенный гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии, - прототип "Альбатроса", машины, на которой в 2021 году путешественник планирует совершить беспосадочную кругосветку с помощью энергии солнца.

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