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Рубрика: Российский автопром

"Санитарка": УАЗ рассказал об уникальной "Буханке"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Авторевю. Фото: Авторевю.
Фото: Авторевю.

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать о своих редких автомобилях. 

На этот раз компания рассказала о попытке сделать санитарную "Буханку" более удобной и функциональной. В 90-х годах один из самых интересных образцов построил Самарский авторемонтный завод. "Санитарка" под названием САРЗ-2925 базировалась на полноприводном шасси грузового УАЗ-3303, а перекройкой дизайна экстерьера занимался НТЦ ВАЗа. 

Фото: Владимир Баршев/РГ
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По сравнению со стандартной санитарной "Буханкой" САРЗ-2925 вытянулся на 300 мм в длину, а приподнятая крыша увеличила высоту в салоне до 1630 мм и позволила невысоким людям стоять в полный рост. К сожалению, проекту не суждено было стать массовым. Завод выпустил несколько десятков таких машин. Практически все из них использовались в Самаре.

В конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Весной стартовали продажи новой версии "Буханки" - "Трофи". Такой автомобиль можно купить за 829 900 рублей. Обычный семиместный УАЗ 3909 Комби стоит от 699 900 рублей.

Ранее, напомним, появилось первое фото салона УАЗ "Патриот" с "автоматом". Внедорожник появится на российском рынке осенью этого года.  

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#УАЗ