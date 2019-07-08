В России рухнули продажи Chevrolet Niva

Хоть по итогам первых шести месяцев внедорожник Chevrolet Niva и остался в рейтинге топ-25 российских бестселлеров, продажи модели рухнули на 26% - до 10 549 автомобилей. Об этом сообщает "Автостат".

Ранее GM-АвтоВАЗ заявил, что компания провела модернизация машины, которая позволила улучшить динамику, обеспечить "уверенный разгон" и дополнительный ездовой комфорт, также испытания показали, что у обновлённой версии улучшились показатели эластичности и тяги на низких и средних оборотах.

А еще раньше - в конце марта - внедорожник получил новую мультимедийную систему.

Цена на Chevrolet Niva в базовой комплектации L 2019 года выпуска начинается от 680 000 рублей. Купить автомобиль в топовых версиях LEM и GLC Multimedia можно минимум за 810 000 рублей.

Модель во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Кстати, сегодня GM-АвтоВАЗ запустил конвейер после плановой остановки производства. Простой был вызван необходимостью оптимизации складских запасов продукции и никак не был связан с приостановкой производства из-за срыва поставок комплектующих на АвтоВАЗе 3 - 4 июля.