Володин: Президент России дает властям Грузии шанс образумиться

Напомним, что ранее Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер (каких - на усмотрение кабмина по согласованию с президентом).

Реагируя на принятый нижней палатой документ, президент РФ заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

Владимир Путин "еще раз им дает шанс", заметил Володин, говоря о властях Грузии.

- Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем, - добавил он, пояснив, что Госдума не изменила свою позицию относительно необходимости введения экономических мер против Грузии.

В Госдуме считают необходимым "рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны", пояснил Володин.

- В связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять, - сказал он.

Политик отметил, что правительству все же следует изучить целесообразность экономических мер - например, прекращения поставок в РФ вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в эту страну.

- Позицию президента поддерживаем: необходимо урегулировать вопросы, связанные со взаимоотношениями между нашими странами, - сказал Володин. - Но когда мы видим, насколько там стало опасно для наших туристов, видим проявления экстремизма, мы должны сделать все, чтобы грузинская сторона образумилась и приняла решение по выстраиванию отношений на принципах дружбы, взаимоуважения, невмешательства в дела других государств.