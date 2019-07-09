Володин: Президент России дает властям Грузии шанс образумиться

Новости

Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги 18:57
В лагере Приморья отравилась половина детей 18:54
В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института 18:51
Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента 18:43
В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков 18:43
Путин попросил помочь потерявшей сознание студентке 18:42
Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
Путин рассказал про "эффект эскимо" 18:34
ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы 18:21
Лавров: Предложения о встрече президентов не делают через Facebook 18:09
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 18:09
Путину показали "умный дом" и новую "Аврору" 17:48
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог 17:48
В Новгородской области появилось бесплатное такси для ветеранов 17:46
В Сочи в ДТП пострадали трое детей 17:46
В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!" 17:44
Миллиардер Том Стейер вступил в президентскую гонку в США 17:43
Путину рассказали о производстве в России уникального вещества 17:42
В Кронштадт прибыл экипаж эстонской кругосветки "Антарктика 200" 17:41
В Ростове-на-Дону загорелся музтеатр 17:40
Под Калугой нашли останки пропавшего 77 лет назад летчика с Кубани 17:36
В Волжском при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина 17:25
Названы самые доступные курорты для отдыха в августе 17:25
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец" 17:16
В Махачкале 45 тысяч человек остались без света 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 18:00
Рубрика: Власть

Володин: Президент России дает властям Грузии шанс образумиться

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам отказ Владимира Путина вводить ограничения против Грузии.

Напомним, что ранее Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер (каких - на усмотрение кабмина по согласованию с президентом).

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего

Реагируя на принятый нижней палатой документ, президент РФ заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

Владимир Путин "еще раз им дает шанс", заметил Володин, говоря о властях Грузии.

- Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем, - добавил он, пояснив, что Госдума не изменила свою позицию относительно необходимости введения экономических мер против Грузии.

В Госдуме считают необходимым "рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны", пояснил Володин.

- В связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять, - сказал он.

Фото: iStock
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись в Россию

Политик отметил, что правительству все же следует изучить целесообразность экономических мер - например, прекращения поставок в РФ вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в эту страну.

- Позицию президента поддерживаем: необходимо урегулировать вопросы, связанные со взаимоотношениями между нашими странами, - сказал Володин. - Но когда мы видим, насколько там стало опасно для наших туристов, видим проявления экстремизма, мы должны сделать все, чтобы грузинская сторона образумилась и приняла решение по выстраиванию отношений на принципах дружбы, взаимоуважения, невмешательства в дела других государств.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Законодательная власть Госдума Отношения России и Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко