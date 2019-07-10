Чем грозит миру южнокорейско-японский торговый конфликт

Напомним, что с 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Но в Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 годах. Правительство Южной Кореи заявило, что оспорит решение Японии в суде Всемирной торговой организации и начало выработку контрмер.

В среду президент РК Мун Чжэ Ин пригласил в здание администрации президента глав 30 ведущих концернов страны, включая президентов крупнейших конгломератов типа Samsung, Hyundai. SK, LG, Lotte и другие. Причина для встречи была известна заранее и, как говорится, "напрашивалась сама": президент и главы бизнеса должны были обсудить сложившуюся в отношениях с Японией ситуацию и решить как на это отреагировать и что делать дальше.

Президент РК Мун в самом начале общения с бизнесменами обратился к Японии с призывом решить все за столом переговоров, заявив, что "правительство Республики Корея делает все возможное для дипломатического разрешения споров". Было высказано пожелание, что Токио отзовет уже введенные против Кореи ограничения и "пойдет другим путем". Мун также подчеркнул, что действия Токио нарушают принципы свободной торговли и "политически мотивированы".

Однако Мун Чжэ Ин похоже очень хорошо понимал, что эти призывы в стиле "давайте жить дружно" вряд ли повлияют на Японию, а потому перешёл к тому, как стоит реагировать на сложившуюся ситуацию. Эксперты пока воздерживаются от однозначных оценок, но, судя по реакции в корейских деловых кругах, они ожидают, что с течением времени негативный эффект от японских шагов будет для экономики РК весьма сильным, а потому Сеулу необходимо действовать. Это знает и президент РК Мун Чжэ Ин от которого ждут решительных действий.

В качестве немедленных действий Мун пообещал оказать местным компаниям "финансовую, налоговую и прочую помощь". Также было решено, что ведущие компании, администрация президента и аппарат премьер-министра создадут своего рода консультативную группу, где будут регулярно обсуждать ситуацию и вырабатывать возможные меры.

Президент РК добавил, что нынешнюю проблему необходимо использовать как импульс для снижения зависимости в ключевых технологиях и товарах от зарубежных поставщиков, подчеркнув необходимость развития собственных ноу-хау. Ранее уже было решено, что правительство РК выделит дополнительные средства, которые будут направлены на данные нужды.

Мун Чжэ Ин озвучил то, о чем уже давно говорят независимые эксперты, предупреждая о возможности новых ударов со стороны Японии. "Несмотря на наши дипломатические усилия нельзя исключить, что данная ситуация затянется на долгое время. Это вызывает большое сожаление, но мы вынуждены готовиться ко всем вариантам развития ситуации", - сказал он. Ранее появились предположения, что Япония готовит очередную волну ограничений на поставку в Корею товаров, комплектующих и технологий, общее число которых превысит сто наименований.

Данное противостояние двух крупных азиатских экономик и государств, которые связаны между собой очень прочными торговыми, культурными и прочими связями, уже перестало быть чисто "торговой" войной, тем более что политическая подоплека конфликта была очевидна с самого начала.

Правительство Японии внезапно начало наступление против Сеула на другом "фронте". Премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ обвинил Южную Корею в том, что она недостаточно добросовестно выполняет международные санкции, введенные против КНДР. Кроме того, в Токио отвергли предложения Сеула о переговорах, заявив, что отмены ограничительных мер не будет. Сначала премьер-министр РК Ли Нак Ён, а сегодня и президента РК Мун Чжэ Ин назвали эти высказывания безосновательными и безответственными.

Реагируя на конфликт и сразу вспомнив все прошлые реальные и вымышленные обиды и претензии под знамена противостояния начали вставать и народы двух стран. В настоящий момент как в Южной Кореи, так и Японии бал стали править националисты, которые умело мобилизуют общественное мнение в выгодном для себя направлении. Согласно последним опросам, 58 процентов японцев назвали "справедливыми" решения их правительства и лишь менее четверти опрошенных полагают, что Токио неверно поступил, введя ограничения против Южной Кореи.

В Корее же началось и получило распространение движение бойкота любой японской продукции - пива, японской еды, электроники и прочего. Корейские туроператоры уже жалуются на снижение продаж путёвок в Японию, хотя раньше именно Япония была самым популярным направлением для зарубежного туризма среди жителей Страны утренней свежести. Схожие впечатления у продавцов в Корее японских автомобилей, косметики.

Один из знакомых автора этих строк также на днях отказался совместно ужинать в японском ресторане, предложив выбрать любое другое заведение. "Я это не особо поддерживаю, но в целом сейчас атмосфера не та, друзья не поймут, если я скажу, что поел в японском ресторане, давай лучше найдем нейтральное заведение", - пояснил он.

На странице общественных объявлений на сайте администрации президента Кореи появился и призыв к бойкоту японской продукции. Правда, за восемь дней существования этого призыва он набрал лишь около тысячи подписей, что очень мало в данном случае.

Сожаление вызывает и то, что появились "вбросы", которые намеренно разжигают японо-корейскую вражду либо выставляют какую-то из двух наций в глупом виде. Так на днях в корейских СМИ широкое освещение получила фотография, где запечатлено объявление, висящее якобы у въезда в одну из парковок жилого квартала. "Парковка автомобилей японского производства категорически запрещена. Просьба парковать подобные автомобили в другом месте", - говорится в объявлении, которое озаглавлено как "Объявление об использовании отечественной продукции". Впрочем, те же корейские журналисты, которые сначала схватились за этот сюжет, быстро установили, что в этом объявлении слишком много несостыковок и неточностей, которые позволяют с высокой долей вероятности предположить подделку. Некоторые СМИ опубликовали и фото с авто Lexus, на боку которого написано краской "предатель". Выдавалось все как недавнее происшествие, пока не выяснилось, что фотография сделана в 2014 году.

Вопрос в том, кому и зачем надо провоцировать вражду, учитывая, что эти фотографии разлетелись сразу очень широко и вызвали много в том числе и комментариев в поддержку. В корейском сегменте интернета действительно полно призывов к бойкоту японской продукции, но хватает и тех, кто призывает не вести себя глупо и не поддаваться на провокации, а если и отвечать, то продуманно, не выглядя смешно в глазах сторонних наблюдателей.