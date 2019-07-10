Курс рубля лишился поддержки

Тенденция к ослаблению российской валюты, наблюдаемая большую часть прошлой недели, в начале этой недели пока не получила явного продолжения. Динамика движения рубля, как и большинства валют развивающихся стран, может смениться к концу месяца, ближе к заседаниям ФРС США и Европейского центробанка (ЕЦБ).

Российский рубль по-прежнему в явных лидерах роста с начала года, но основная масса факторов, поддерживающих российскую валюту, исчерпала себя, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его словам, укрепление рубля в последние месяцы было обусловлено общей дешевизной российской валюты в конце 2018 года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказов от них) на аукционах российского Минфина по размещению ОФЗ.

Сейчас сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается, отмечает Поддубский.

В этих условиях ощутимым фактором поддержки рубля, по его мнению, может стать только общий интерес глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, но пока его не наблюдается, подчеркивает эксперт.

По словам аналитика Нордеа-банка Григория Жирнова, чистые спекулятивные позиции на укрепление рубля в начале июля снова начали расти после снижения в мае и июне, что говорит о по-прежнему высоком спросе на российские активы.

Тем не менее в условиях сокращения предложения ОФЗ российским Минфином спрос нерезидентов на российские государственные бумаги перестанет быть ключевым драйвером для рубля, как это было в предыдущие несколько месяцев, добавляет он.

По словам Поддубского, среднесрочно для всей группы валют развивающихся рынков большое значение будут иметь заседания ведущих центральных банков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) в конце месяца.

Курс же российской валюты последнюю неделю держится в диапазоне 63-64 рубля за доллар, он на данный момент видится обоснованным, отмечает аналитик.