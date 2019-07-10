Курс рубля лишился поддержки

Новости

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма 06:42
В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса 06:09
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:05
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии 05:48
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей 05:45
Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации 05:29
Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов 05:20
Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению 05:14
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка 05:04
Трамп назвал посла Британии в США "напыщенным дураком" 04:55
В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года уровня 04:39
На Камчатке зарегистрировали два землетрясения за пару часов 03:53
Сотрудница госдепа получила три года тюрьмы за связи с разведкой КНР 03:19
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине 03:16
США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра 03:10
Злоумышленники повредили самый крупный нефтепровод Перу 02:47
Foreign Policy: Франция и Британия увеличат контингент в Сирии 02:27
Пассажирские Boeing и Airbus столкнулись в аэропорту Амстердама 02:23
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов 02:07
Министр ВМС США станет временным главой Пентагона 02:05
Крупнейший океанариум Европы был эвакуирован из-за пожара 01:46
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры 01:36
Министр Орешкин проедет более тысячи километров на Lada Xray 01:32
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины 01:03
Порошенко и Геращенко раскритиковали Зеленского за отказ от парада 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 06:03
Рубрика: Экономика

Курс рубля лишился поддержки

Текст: Роман Маркелов
Тенденция к ослаблению российской валюты, наблюдаемая большую часть прошлой недели, в начале этой недели пока не получила явного продолжения. Динамика движения рубля, как и большинства валют развивающихся стран, может смениться к концу месяца, ближе к заседаниям ФРС США и Европейского центробанка (ЕЦБ).
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский рубль по-прежнему в явных лидерах роста с начала года, но основная масса факторов, поддерживающих российскую валюту, исчерпала себя, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Фото: iStock
Рекордные показатели рынка труда США сменят направление доллара

По его словам, укрепление рубля в последние месяцы было обусловлено общей дешевизной российской валюты в конце 2018 года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказов от них) на аукционах российского Минфина по размещению ОФЗ.

Сейчас сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается, отмечает Поддубский.

В этих условиях ощутимым фактором поддержки рубля, по его мнению, может стать только общий интерес глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, но пока его не наблюдается, подчеркивает эксперт.

Фото: iStock
Доллар за 80 рублей: Экономист изучил конфликт между США и Ираном

По словам аналитика Нордеа-банка Григория Жирнова, чистые спекулятивные позиции на укрепление рубля в начале июля снова начали расти после снижения в мае и июне, что говорит о по-прежнему высоком спросе на российские активы.

Тем не менее в условиях сокращения предложения ОФЗ российским Минфином спрос нерезидентов на российские государственные бумаги перестанет быть ключевым драйвером для рубля, как это было в предыдущие несколько месяцев, добавляет он.

По словам Поддубского, среднесрочно для всей группы валют развивающихся рынков большое значение будут иметь заседания ведущих центральных банков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) в конце месяца.

Курс же российской валюты последнюю неделю держится в диапазоне 63-64 рубля за доллар, он на данный момент видится обоснованным, отмечает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минфин Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко