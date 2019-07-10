Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются

Считается, что храп - это в основном мужская проблема, а женщины, если и храпят, то редко. Однако недавнее исследование группы американских медиков показало, что женщины, как и мужчины, храпят часто и громко.

В исследовании участвовали 1913 женщин и мужчин. Датчики показали: в процентном соотношении женщины храпят столько же, сколько и мужчины. Причем громкость храпа у женщин достигала в среднем 50 децибел, что примерно соответствует нормальному разговору, у мужчин - до 52 децибел.

Ранее считалось, что храп появляется с возрастом, и храпят пожилые люди, а не молодые, и в основном - больше мужчины, чем женщины. Но в 2009 году героиней новостей стала британка - она попала в журнальные заголовки, потому что побила своеобразный рекорд по храпу.

Датчики показали 111 децибел - примерно такой шум издает отбойный молоток на расстоянии одного метра (120 децибел).

Интересно, что перед экспериментом ученые спросили пациентов, храпят ли они. Утвердительно ответили от 23 до 31% женщин и от 35-53% мужчин. 28% сказали, что не замечали за собой этой проблемы. Но почему измерения дали совсем другую картину? Специалисты предполагают, что женщины немного слукавили, признавая, что храп все-таки не женская особенность. Либо они недооценивают сам факт храпа. На самом деле, 68% из тех, кто не признался в наличии этой проблемы, оказались не правы. Более того, 40% женщин были среди тех, кто храпит громко и даже очень громко.

Результаты показали, что, хотя "женщины храпят так же громко, как и мужчины, они оценивают свой храп как легкий или умеренный и с меньшей вероятностью сообщают о нем как тяжелом или очень тяжелом".

Две трети участников сообщили об умеренном или сильном апноэ во сне. Это состояние часто сопровождается храпом, поскольку сужаются дыхательные пути, и из-за возникающего недостатка кислорода нарушается ритм сна.

В работе отмечено, что "более чем у 90% женщин с апноэ во сне состояние может быть недиагностированным", а это опасно в долгосрочной перспективе: отрицательно сказывается в целом на здоровье.