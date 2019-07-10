Минобороны России составляет списки белорусов, павших в боях подо Ржевом

Строится мемориал на народные пожертвования, а создание скульптуры финансируется из бюджета Союзного государства, выделившего на это 200 млн российских рублей.

Напомним: кровопролитные сражения в районе Ржева и Вязьмы велись силами Калининского и Западного фронтов. Целью было нанести поражение войскам группы армий "Центр", представлявшим реальную угрозу для Москвы. Лишь в марте 1943 года немцы отступили, оставив убитыми от 50 до 80 процентов личного состава. Но и нам эта победа далась нелегко, потери достигали сотен тысяч человек...

В фондах Центрального архива Минобороны России хранятся материалы на белорусов и уроженцев Беларуси, сложивших головы в сражениях подо Ржевом. Читая сухие строки документов, особенно остро понимаешь, насколько жестокими были те 15 месяцев боев, недаром Ржевский выступ называют "ржевской мясорубкой". "Мы наступали на Ржев по трупным полям", - напишет позже один из участников тех боев Петр Михин.

Можно долго перечислять имена героев - выходцев из Беларуси, погибших подо Ржевом

Вот лишь некоторые свидетельства, предоставленные ЦА Минобороны России.

Петр Лаврентьевич Задерка, уроженец Комаринского района Полесской области. Проходил службу в 1223-м стрелковом полку 369-й стрелковой дивизии, воевавшей подо Ржевом. В одном из боев был тяжело ранен и от полученных ран скончался 29 августа 1942 года. Героя похоронили в районе деревни Варюшино, откуда позже его прах был перенесен в братское воинское захоронение на территории деревни Глебово Ржевского района Тверской области...

Герасим Александрович Ивашкевич, 1905 года рождения, выходец из деревни Заровье Шкловского района Могилевской области. Служил командиром отделения 934-го артполка 379-й стрелковой дивизии. Убит в районе деревни Ново-Ивановское 30 августа 1942 года. Позже останки перезахоронили близ села Победа в 21 километре от Ржева по трассе на Осташков. Адрес родственников неизвестен.

Иван Сидорович Ковалевский, уроженец деревни Нертка Белицкого сельсовета Сенненского района Витебской области, командир взвода 1245-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии. Дивизию называли Уральской, она тоже сражалась в районе Ржева. Много подвигов на счету воинов дивизии: они освобождали Старицу, в составе 30-й Армии Калининского фронта освободили более 150 деревень и сел, а также четыре квартала Ржева, форсировали Волгу, провели ряд наступательных операций, прорвав оборонительные линии гитлеровцев западнее и севернее Ржева. В декабре 1942 года в районе деревни Кокошкино дивизия наткнулась на эшелонированную оборону противника. Взломать ее не удалось, и дивизия была втянута в позиционные бои. 6 декабря 1942 года младший лейтенант Ковалевский был убит. Похоронили его в деревне Литвиново близ Ржева. Позже прах был перенесен в братское воинское захоронение в деревне Кокошкино близ Хорошева. Отец лейтенанта Ковалевский Сидор Язенович проживал в колхозе "Новожитье" Димаковского сельского совета Толочинского района Витебской области.

...Можно долго перечислять имена героев - выходцев из Беларуси, погибших подо Ржевом. Среди них - Николай Иосифович Канашевский, уроженец Витебска, Иван Филиппович Кахно из поселка Туров Полесской области, Иван Тимофеевич Квитко из Скидельского района Белостокской области, гомельчанин Борис Борисович Гарбе, минчанин Гавриил Иванович Даубар, Николай Федорович Дзекун из-под Витебска и многие другие... Имена павших увековечит Ржевский мемориал.

Кстати

В Тверской области в июне прошла очередная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Найдены останки 269 солдат и офицеров. Увы, только 9 из 18 медальонов удалось прочитать поисковикам, установив имена погибших. В ходе прошлогодней экспедиции были идентифицированы останки выходца из белорусского Полесья рядового Пощука Константина Андреевича, погибшего на подступах к Ржеву в августе 1942 года. Поисковикам удалось отыскать и родственников героя.

Сбор народных пожертвований продолжается. Перечислить деньги можно, зайдя на официальный сайт РВИО.