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10.07.2019 19:14
Рубрика: В мире

Владелец NewsOne: Телемост между Украиной и РФ пройдет на российском ТВ

Текст: Юрий Когалов

Руководство украинского телеканала NewsOne по соображениям безопасности отменило телемост между Украиной и Россией, в итоге он пройдет на российском ТВ. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил собственник NewsOne, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак на встрече руководства этой политической силы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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"Этот телемост должен был состояться на телеканале, которым я владею, в целях безопасности мы его отменили", - отметил Козак. По его словам, телемост все же состоится в пятницу, но пройдет он на российском телевидении. "Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - добавил депутат.

Напомним, 12 июля должен был состояться телемост между Россией и Украиной. Анонс предстоящего события вызвал бурную реакцию в медиапространстве Украины. Возмущенные политики, журналисты и общественные деятели начали публиковать в соцсетях крайне негативные комментарии. После поступления угроз, а также по причине организованных с 7 июля около здания редакции телеканала NewsOne в Киеве протестных пикетов, телемарафон был отменен. Как заявили представители телеканала, они считают подобное давление "возвращением Украины во времена прямого запугивания и давления на свободу журналистов".

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Между тем генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами. Как уточнил генпрокурор Юрий Луценко, по статье "финансирование терроризма". Все причастные к этой инициативе - от владельца канала до ведущих - вызваны на допрос.

По словам Козака, все эти утверждения делаются для закрытия телеканала по политическим мотивам.

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