Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва

Суд ХМАО продлил арест жителю Югры Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета. Первое заседание для рассмотрения данного уголовного дела по существу назначено на 18 июля, сообщает РИА Новости.

Напомним, пассажир Boeing во время перелета начал угрожать якобы имеющимся у него при себе оружием, потребовал изменить курс следования самолета и следовать в Афганистан. Командир развернул воздушное судно и посадил в Ханты-Мансийске, где авиаугонщика встретили силовики.

Кстати, первоначальная экспертиза не показала наличия в крови фигуранта ни алкоголя, ни каких-то запрещенных препаратов. Экипаж самолета, с которым контактировал угонщик, также не заметил у него признаков опьянения. "Он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было, наркотического опьянения тоже, похоже, не было - поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - рассказали после инцидента бортпроводники.

По делу допросили сто человек, провели 11 экспертиз, в том числе, комплексную стационарную психолого-психиатрическую. Врачи заключили: мужчина невменяем, страдает психическим расстройством (по словам его адвоката, в материалах дела речь идет о шизофрении). По словам адвоката Шаповалова Анастасии Калининой, в момент инцидента мужчина был трезв.