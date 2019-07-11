Новости

Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
Белгородский водитель заплатит полмиллиона рублей выпавшему пассажиру 16:15
Сеул выступил категорически против помощи Японии в случае войны с КНДР 16:10
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции 16:07
Беларусь станет почетным гостем Международной книжной ярмарки на ВДНХ 16:06
Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва 16:04
На "Иннопроме" показали необычные социальные бизнес-проекты 15:58
Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой 15:56
В Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов 15:47
Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества 15:45
Песков объяснил выход Путина к жителям Екатеринбурга 15:42
Ученые показали, кто издает самый громкий звук в океане 15:42
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах 15:40
В Прикамье загорелся детский санаторий 15:40
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проведет стрельбы в Черном море 15:37
В Оренбуржье выпускника вуза лишили диплома из-за взятки 15:31
В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму 15:30
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы 15:24
Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией 15:21
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 15:17
Фермер раскритиковал депутатов бундестага за отсутствие патриотизма 15:13
Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском 15:13
В Москву вернется летняя погода 15:06
В Дагестане пограничники изъяли у браконьеров тонну осетров 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва

Текст: Екатерина Призова

Суд ХМАО продлил арест жителю Югры Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета. Первое заседание для рассмотрения данного уголовного дела по существу назначено на 18 июля, сообщает РИА Новости.

Фото: RT/youtube.com
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing

Напомним, пассажир Boeing во время перелета начал угрожать якобы имеющимся у него при себе оружием, потребовал изменить курс следования самолета и следовать в Афганистан. Командир развернул воздушное судно и посадил в Ханты-Мансийске, где авиаугонщика встретили силовики.

Кстати, первоначальная экспертиза не показала наличия в крови фигуранта ни алкоголя, ни каких-то запрещенных препаратов. Экипаж самолета, с которым контактировал угонщик, также не заметил у него признаков опьянения. "Он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было, наркотического опьянения тоже, похоже, не было - поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - рассказали после инцидента бортпроводники.

По делу допросили сто человек, провели 11 экспертиз, в том числе, комплексную стационарную психолого-психиатрическую. Врачи заключили: мужчина невменяем, страдает психическим расстройством (по словам его адвоката, в материалах дела речь идет о шизофрении). По словам адвоката Шаповалова Анастасии Калининой, в момент инцидента мужчина был трезв.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Попытка угона самолета Сургут-Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова