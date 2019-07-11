Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla

Toyota будет выпускать новый кроссовер на совместном предприятии с Mazda в городе Хантсвилл в американском штате Алабама. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, в котором она уточнила планы относительно строящейся в США площадки. Ранее предполагалось, что на конвейер завода MTMUS встанет седан Corolla.

"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.

"Это изменение является ответом на меняющиеся требования рынка и растущий спрос потребителей на легкие грузовики и внедорожники", - пояснили в Toyota.

Любопытно, что Mazda изначально планировала на этом предприятии выпуск нового кроссовера. Таким образом в Алабаме строится SUV-фабрика.

Какую именно модель Toyota поставит на американский конвейер, сказать сложно. Но, вероятно, это может быть серийная версия одного из ранее представленных концептов - FT-4X или FT-AC. Периодически в компании анонсируют появление новинок на базе этих шоукаров, однако конкретные решения до сих пор не озвучены.

Ранее "РГ" сообщала о еще одном новом кроссовере Toyota, который разделит платформу с хэтчбеком Yaris, а дизайн позаимствует у концепта Daihatsu DN Trec.