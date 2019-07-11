Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Ремонт на Ленинградском проспекте завершат до конца следующей недели 12:02
Lada Xray Cross с вариатором: первые "живые" фото 05:00
Состоялась европейская премьера Jeep Gladiator 10.07.2019
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: фото, видео и дата старта продаж 10.07.2019
11.07.2019 12:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla

Текст: Андрей Полухин

Toyota будет выпускать новый кроссовер на совместном предприятии с Mazda в городе Хантсвилл в американском штате Алабама. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, в котором она уточнила планы относительно строящейся в США площадки. Ранее предполагалось, что на конвейер завода MTMUS встанет седан Corolla.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda начала производство кроссовера, который заменит Fabia

"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.

"Это изменение является ответом на меняющиеся требования рынка и растущий спрос потребителей на легкие грузовики и внедорожники", - пояснили в Toyota.

Любопытно, что Mazda изначально планировала на этом предприятии выпуск нового кроссовера. Таким образом в Алабаме строится SUV-фабрика.

Фото: Пресс-служба Kia.
Цена на новый кроссовер Kia XCeed оказалась на уровне Sportage

Какую именно модель Toyota поставит на американский конвейер, сказать сложно. Но, вероятно, это может быть серийная версия одного из ранее представленных концептов - FT-4X или FT-AC. Периодически в компании анонсируют появление новинок на базе этих шоукаров, однако конкретные решения до сих пор не озвучены.

Ранее "РГ" сообщала о еще одном новом кроссовере Toyota, который разделит платформу с хэтчбеком Yaris, а дизайн позаимствует у концепта Daihatsu DN Trec.

#Toyota