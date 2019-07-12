"Конкретно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали, что он их", - заявил Хомчак, которого цитирует издание strana.ua. По словам начальника украинского генштаба, в будущем Киев намерен планировать проходы через пролив. Однако в настоящий момент, подчеркнул он, страна не может рисковать своими людьми.

Напомним, что 25 ноября прошлого года бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу.

Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги находившегося тогда на президентском посту Петра Порошенко. В Киеве инцидент использовали для введения военного положения в десяти регионах страны сроком на 30 дней.

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал детали произошедшего в Керченском проливе. Российский лидер подчеркнул, что провокация была намеренно организована бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Инцидент использовался для нагнетания обстановки и введения особого положения в украинском государстве. "Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - резюмировал Владимир Путин.

В настоящее время Государственное бюро расследований Украины в связи с произошедшим в Керченском проливе рассматривает дело о вероятной госизмене Петра Порошенко. Обвинение настаивает, что политик, находясь во главе страны, специально послал корабли в Керченский пролив. В результате десятки украинских моряков были задержаны и находятся под следствием в России.

Провокация была нацелена на создание военного положения в стране, что в конченом итоге позволило бы отменить или отложить на более поздний срок выборы президента Украины.