Омского Мимино взяли под стражу на два месяца

Вадима Остапова, известного как омский Мимино, взяли под стражу на два месяца - на время расследования дела об убийстве. Меру пресечения ему избрал Азовский районный суд Омской области.

По версии следствия, жертвой Мимино стал его бывший напарник, водитель "Газели", который, по слухам, встречался с его женой. 10 июля около семи утра Остапов сел к сопернику в маршрутку, они выехали из села Трубецкое, затем остановились на трассе. В этот момент, как предполагает следствие, Остапов достал обрез охотничьего ружья и выстрелил жертве в голову. Затем вернулся домой и занялся хозяйством. Оружие было найдено рядом с убитым.

Как рассказал "РГ" руководитель Азовского межрайонного следственного отдела Роман Водолазский, на допросе Остапов признался в убийстве из ревности. При обыске в его доме нашли ствол ружья, из обреза которого был убит маршрутчик.

- Мы ходатайствовали об аресте обвиняемого, так как преступление является тщательно спланированным, - сказал Роман Водолазский. - Он изготовил обрез, спрятал в столбике ограждения дома ствол, пытался замести следы. Кроме того, обвиняемый ранее судим за тяжкое преступление.

В 1999 году Вадим Остапов так же из ревности напал с ножом на приятеля своей первой жены, пытался убить его, но тот, к счастью, выжил. Остапова судили за причинение вреда здоровью.