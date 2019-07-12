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12.07.2019 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омского Мимино задержали по подозрению в убийстве

Текст: Наталья Граф (Омск)
Следователи задержали известного в Омске маршрутчика Вадима Остапова, называющего себя омским Мимино. Его подозревают в убийстве коллеги.
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

- Сегодня следователи намерены предъявить ему обвинение в умышленном убийстве, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - В суде мы будем ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске в доме Остапова в потайном месте обнаружили обрезанный ствол от охотничьего ружья, которое нашли в машине убитого.

Как стало известно "РГ", Остапов уже начал давать признательные показания.

Напомним, 10 июля тело водителя "Газели" было обнаружено на трассе Азово - Щербакуль. Причиной смерти маршрутчика стало огнестрельное ранение. В качестве одной из версий случившегося рассматривалось убийство на почве ревности. Односельчане рассказали, что убитый длительное время встречался с женой Остапова. Эта версия стала основной.

Вчера, после результатов психофизиологического исследования на полиграфе, Остапова задержали.

Остапов стал известен тем, что подвозил бесплатно деревенских жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ранее он уже был несколько раз судим. В том числе за тяжкое преступление в отношении ухажера своей первой жены.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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