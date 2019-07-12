Новости

В Китае кусок скалы обрушился на автобус с пассажирами 01:21
Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3 00:52
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить 00:45
В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ 00:28
В Судане предотвратили новый государственный переворот 00:19
В Twitter объяснили причины сбоя сервиса 11.07.2019
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти 11.07.2019
Всемирный конгресс украинцев признали нежелательной в России организацией 11.07.2019
Зеленский выступил против федерализации Украины 11.07.2019
В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса 11.07.2019
Bentley показала грандтурер 2035 года 11.07.2019
Специалист расшифровала слова Меркель во время приступа дрожи 11.07.2019
В Госдуме оценили значение разговора Путина и Зеленского 11.07.2019
Ученые выяснили, каким будет климат в Москве через 30 лет 11.07.2019
Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя 11.07.2019
Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 11.07.2019
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 11.07.2019
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 11.07.2019
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 11.07.2019
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 11.07.2019
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 11.07.2019
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 11.07.2019
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 11.07.2019
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 11.07.2019
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 11.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 00:19
Рубрика: В мире

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Там, в свою очередь, привели сообщение так называемого Переходного военсовета: "Попытка предотвращена".

Корреспондента Sputnik избила полиция в Судане

Подробности о неудавшемся перевороте или операции по его предотвращению не сообщаются.

Предыдущий госпереворот в Судане произошел 11 апреля на фоне длительных народных протестов. После этого управлять страной начал Переходный военный совет, который до сих пор не передал власть гражданским органам. Акции протеста не утихают, в связи с чем на минувшей неделе военные и оппозиция создали некий суверенный совет, руководить которым предполагают поочередно в течение трех лет.

В мире Африка Судан Смена власти в Судане
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича