В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Там, в свою очередь, привели сообщение так называемого Переходного военсовета: "Попытка предотвращена".

Подробности о неудавшемся перевороте или операции по его предотвращению не сообщаются.

Предыдущий госпереворот в Судане произошел 11 апреля на фоне длительных народных протестов. После этого управлять страной начал Переходный военный совет, который до сих пор не передал власть гражданским органам. Акции протеста не утихают, в связи с чем на минувшей неделе военные и оппозиция создали некий суверенный совет, руководить которым предполагают поочередно в течение трех лет.