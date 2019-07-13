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13.07.2019 14:50
Рубрика: Легковые авто

Возрожденный "Запорожец" продают за 3 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Гибрид, созданный на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998-2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец", выставили на продажу.

Не так давно "Российская газета" сообщала о том, что умельцы из белорусской мастерской Shif Customs, известного кастомайзера Юрия Шифа, создали реплику советского классического "Запорожца" на базе современного родстера Porsche.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Желтый "Запорше" или "Поршерожец", именно так его называют в народе, является самым быстрым и, пожалуй, самым красивым "Запорожцем". Уникальный спорткар продают за 3 200 000 рублей. К слову, за сопоставимую сумму сегодня можно найти пятилетний Porsche Boxter.

Фото: www.auto.ru

Судя по описанию, необычный проект из Беларуси прозвали "стритродом на каждый день". Двухдверка создана из Porsche-986S, но стилизована под ЗАЗ-968А. По совпадению индексы кузовов отличаются на одну цифру.

Силовая структура кузова, длина кузова, складывающаяся мягкая крыша, интерьер, подвеска и двигатель сохранились от Porsche. Внешние переделки ограничиваются деталями экстерьера - наружными панелями кузова, характерными боковыми выштамповками, воздухозаборниками, также от советской легенды взяли лупоглазые фары и задние фонари.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Техническая начинка "стритрода" может похвастаться 3,2-литровым оппозитным двигателем мощностью 252 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой "механикой". По паспортным данным, родстер разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Изначально основой кастома могла послужить одна из моделей итальянской марки Ferrari, но Shif Customs не успела выкупить спорткар, который продавали после аварии.

Фото: www.auto.ru