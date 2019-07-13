Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина

"Сейчас в зимний период в России на прилавках магазинов есть только привозные ягоды. Но теперь появятся и российские", - сказал президент ассоциации Алексей Ситников.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, подготовленный спикером нижней палаты Вячеславом Володиным совместно с лидерами фракций, о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодную продукцию.

Этот закон окажет существенную помощь производителям, считает Алексей Ситников. По его словам, главной задачей нового законопроекта является повышение доступности продуктов питания для населения, так как он будет способствовать развитию круглогодичного производства ягод в российских теплицах.

Сейчас ряд инвесторов рассматривает возможность использования теплиц для выращивания в них круглогодично, прежде всего, ягод. В случае принятия закона снижение НДС при производстве земляники, малины, голубики в теплицах позволит провести импортозамещение в этой категории продуктов и обеспечить население ягодами в зимний период. Период окупаемости для производителей сократится примерно на полтора года.

Включить плодово-ягодные культуры в перечень льготного налогообложения с точки зрения НДС было решено после того, как стало понятно, что механизм субсидирования не решал проблему, так как был достаточно сложным в исполнении, отмечают в ассоциации. Сначала льготный НДС был установлен только для продуктов первой необходимости. Теперь этот перечень расширяется. Производители плодовых культур неоднократно обращались в адрес депутатов, президента о необходимости повышенного внимания именно к плодам и ягодам, так как они составляют сегодня основу здорового питания, подчеркнули в ассоциации.