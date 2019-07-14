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14.07.2019 10:36
Рубрика: Власть

Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции

Текст: Андрей Васильев

Известный немецкий политолог Томас Егер заявил, что поставка первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию и "возведение комплексов русскими специалистами является огромной победой для президента Путина". По словам Егера, которого цитирует издание Focus, международная репутация российского президента стала еще более значительной, доступ к конфиденциальным военным данным является важным преимуществом для российских сил безопасности, а альянс Турции с Россией может стать громким международным событием.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
Пятый самолет с элементами ЗРС С-400 прибыл в Турцию

Как прогнозирует эксперт, ожидающееся на будущей неделе решение Трампа о введении санкций против Анкары, сделает отношения между США и Турцией еще более напряженными. При этом, по его словам, Турция может выйти из Североатлантического альянса в случае обострения "ракетного конфликта" и это станет для НАТО "большой геостратегической потерей".

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили, что С-400 являются угрозой для американских истребителей Lockheed Martin Corp F-35, покупателем которых является Турция. Вашингтон также официально начал процесс исключения Турции из программы F-35, прекратив подготовку турецких пилотов.

В воскресенье стало известно, что пятый самолет с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в Турции. В турецком военном ведомстве сообщили об ожидающемся прибытии еще двух самолетов из России.

Справка "РГ"

Профессор Томас Егер возглавляет кафедру международной и внешней политики в Кельнском университете с 1999 года. Его исследовательские интересы лежат в области международных отношений, а также в американской и немецкой внешней политике.

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