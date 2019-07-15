12 марок изменили цены на автомобили в России

Сразу 12 автопроизводителей скорректировали свои прайс-листы для российского рынка с начала июля. Большинство из них подняли цены на разные модели и комплектации.

Как уточняет аналитическое агентство "Автостат", подорожали Lada Granta и Vesta, все комплектации седанов и хэтчбеков Datsun. Увеличились цены на весь модельный ряд Ford, четыре модели Kia и три - бренда Geely.

Повысилась стоимость кроссоверов Audi Q8, Infiniti QX50, Chery Tiggo 2 и Tiggo 5, седанов Infiniti Q50 и Volkswagen Polo, лифтбека Skoda Rapid, а также компактного кроссовера Volvo XC40.

Единственным брендом, который снизил цены, стал китайский автопроизводитель Hawtai. На российском рынке подешевели все комплектации кроссовера Laville.

Ранее эксперты выясняли, какими параметрами обладает "автомобиль мечты" для россиянина в 2019 году, а также назвали самые популярные автомобили за 2 миллиона рублей.