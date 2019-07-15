АвтоВАЗ рассказал о преимуществах двигателя Renault над Lada

АвтоВАЗ готовится к продажам Lada Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией Jatco. Новая коробка будет работать в паре с двигателем Renault H4Mk, ранее Nissan HR16.

В распоряжении "Российской газеты" появились снимки с презентации АвтоВАЗа, рассказывающая, чем двигатель Альянса лучше Lada.

Для начала приведём подробные технические характеристики мотора Renault H4Mk. Рабочий объём - 1,6 литра, количество клапанов - 16, мощность - 114 л.с. / 5500 об.мин., максимальный крутящий момент - 152 Нм при 4000 об.мин. Lada Xray Cross с вариатором разгоняется до "сотни" за 12,8 сек., максимальная скорость ограничена 162 км/ч.

В качестве преимуществ двигателя Renault H4Mk заявлена жесткость конструкции, виброакустический комфорт, малый вес, экономичность и низкий расход топлива, а также оптимальная мощность и достаточный крутящий момент.

Конструктивные особенности силового агрегата следующие: алюминиевый блок цилиндров с вмонтированным цельнолитыми чугунными гильзами; литой алюминиевый масляный картер; стальной коленвал; цепной привод механизма газораспределения (ГРМ). Также имеется механизм регулировки фаз, а клапаны приводятся в движение за счёт металлических толкателей.

Фото: Валерий Карташов / РГ.

Стоит отметить, что производство двигателя Renault H4Mk и бесступенчатой трансмиссии Jatco JF015E локализовано на мощностях тольяттинского автогиганта. Вскоре иностранные агрегаты дебютируют как на обычном Xray, так и на всём семействе Vesta.

Ранее "Российская газета" публиковала первые "живые" фотографии авто и сообщала подробности об Lada Xray Cross с вариатором. Продажи Lada Xray Cross АТ должны начаться 22 июля, стоимость новой модификации в максимальной комплектации составит около 980 000 рублей.

Lada Xray Cross с вариатором не получит селектор выбора режимов движения Lada Ride Select. Опция будет доступна только для автомобилей с МКПП. Кроме того, появится обновлённая мультимедийная система с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto, а также станет доступно голосовое управление функциями системы и получение информации из интернета.

На данный момент Lada Xray Cross оснащается "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Диапазон цен - от 754 900 до 913 900 рублей.