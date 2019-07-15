Новости

Минибаев выиграл второе "серебро" в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
СМИ: Саудовская Аравия разрешит женщинам пересекать границу без мужчин 17:19
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах двигателя Renault над Lada 17:12
В Казани мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом 17:05
В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками 17:04
Самый большой российский автомузей открылся в Москве 17:01
Geely представила обновленный кроссовер Atlas 16:56
Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области 16:49
Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран 16:48
Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 17:49
Рубрика: Власть

Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Среди многих дел она надеялась принять участие в заседании Подольского районного суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Однако суд в очередной раз перенесли. Заседание пройдет 19 июля 2019 года. Основание - вновь назначенные судьи не успели ознакомиться с материалами уголовного дела.

- Очень хочется надеяться, - заявила в интервью РИА Новости Татьяна Мокалькова, - что с новым президентом и при новом развороте Конституционного суда можно получить справедливое решение (по делу Вышинского - прим. ред.).

Фото: РИА Новости
Дело журналиста Кирилла Вышинского дошло до Верховного суда Украины

Накануне переговоры Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой тоже касались судьбы Вышинского. Они договорились учитывать позицию главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который считает, что "нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков", задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.

После встречи с Москальковой Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю Подольского районного суда Киева с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допускать провокаций со стороны радикалов.

Досье "РГ"

Кирилл Вышинский взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналист подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина и Кирилла Вышинского.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Уполномоченный по правам человека Российские журналисты на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России