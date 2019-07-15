Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Среди многих дел она надеялась принять участие в заседании Подольского районного суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Однако суд в очередной раз перенесли. Заседание пройдет 19 июля 2019 года. Основание - вновь назначенные судьи не успели ознакомиться с материалами уголовного дела.

- Очень хочется надеяться, - заявила в интервью РИА Новости Татьяна Мокалькова, - что с новым президентом и при новом развороте Конституционного суда можно получить справедливое решение (по делу Вышинского - прим. ред.).

Накануне переговоры Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой тоже касались судьбы Вышинского. Они договорились учитывать позицию главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который считает, что "нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков", задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.

После встречи с Москальковой Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю Подольского районного суда Киева с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допускать провокаций со стороны радикалов.

Досье "РГ"

Кирилл Вышинский взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналист подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина и Кирилла Вышинского.