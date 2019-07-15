Новости

Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области 16:49
Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран 16:48
Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
Юрий Шатунов вышел из больницы 16:05
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме 16:03
Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили 16:01
МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения 15:59
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево 15:56
Хоккейные клубы "Ростов" и "ШоуГан" выступят в ВХЛ 15:56
Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ 15:55
Видео: Пьяный нарушитель в Иванове протаранил полицейский автомобиль 15:47
Беспилотный катер-камикадзе хуситов обнаружен в Красном море 15:39
Астрахань вошла в топ-5 лучших городов страны на День рыбака 15:39
Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию 15:38
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан 15:36
Ученые предложили насекомых в качестве полезной замены мясу 15:33
В Чечне проверят историю со слухами об украденной невесте 15:33
На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар 15:23
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 15:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ

Текст: Владимир Пасякин
На Черноморском флоте рассказали об итогах плановых учений, которые проводились на фоне морских тренировок НАТО Sea Breeze-2019. По словам начальника управления боевой подготовки ЧФ капитана 1 ранга Дмитрия Ефремова, черноморцы отработали множество боевых упражнений, в том числе действия в составе тактических групп. Они схожи с действиями во время военно-спортивного праздника на День ВМФ. Так что 3000 натовцев своей эскадрой помогли российским черноморцам провести хорошую тренировку к главному флотскому празднику.
Фото: Владимир Пасякин Фото: Владимир Пасякин
Фото: Владимир Пасякин

Всего в плановых учениях задействовали 14 надводных кораблей и катеров, 10 судов обеспечения, включая спасательные силы флота. Среди них большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый", оснащенные современными ракетными комплексами "Калибр-НК" малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек", МРК "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" и другие. Также в учении были задействованы значительные силы морской авиации флота - в частности, самолеты СУ-24,  СУ-27, СУ-30 разных модификаций.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море

- Они отрабатывали новые тактические приемы, в том числе "Фильтр" и "Стена" для отражения ракетных ударов "противника", - рассказал Дмитрий Ефремов. - Экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп отработали алгоритм ведения морского боя с надводными кораблями условного противника, выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов высокоточным оружием по береговым целям. Совместно с морской авиацией ЧФ и ЮВО было отработано взаимодействие в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне. Отработано и оказание помощи "аварийному" кораблю, роль которого выполнил БДК "Цезарь Куников".

Воздушное пространство над Черным морем и в районе учений контролировала Крымская дивизия ПВО. Черноморцы действовали в тесном и непосредственном контакте с радиотехническим полком и зенитным ракетным полком.

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

- Нельзя не отметить и такого существенного элемента, как слежение за действиями сил НАТО в Черном море во время Sea Breeze-2019, - отмечает Дмитрий Ефремов. - Все действия кораблей НАТО контролировались с нашей стороны, и в этом плане стоит отметить умелую и четкую  работу экипажа сторожевого корабля "Сметливый" и береговой ракетной бригады. Подвижные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" были подняты по сигналу тревоги, совершили марш в позиционный район и развернувшись там, вели радиолокационную разведку, слежение за целями и отрабатывали электронные пуски ракет, находясь в готовности действовать по предназначению. Они получили хорошую практику.

Как сообщил командир дивизиона МРК бригады ракетных катеров капитан 2 ранга Олег Сардин, поставленные задачи выполнило и подчиненное ему подразделение.

- Ракетные корабли и катера наносили совместные и одиночные ракетно-артиллерийские удары по назначенным целям, - сказал Сардин. - Выполняли электронные пуски ракет и практические артиллерийские стрельбы.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
В Крыму "Балы" и "Бастионы" провели стрельбы на фоне учений Sea Breeze

В свою очередь, командир СКР "Сметливый" капитан 2 ранга Сергей Савченков прокомментировал заявления украинских военных о "вынужденной перепланировке" международных учений Sea Breeze-2019 якобы из-за закрытия Россией определенного участка в Черном море. Сообщали украинские СМИ и о действиях СКР "Сметливый", который будто бы помешал натовским учениям.

- Нашим "гостям" лучше изучать международное морское право, дабы не попасть впросак, делая подобного рода заявления, - сказал Сергей Савенков.

После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнили запасы материальных средств, завершили обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов и продолжают выполнение задач, поставленных для сил флота на 2019 год.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России