Россиян предупредят, что они стали льготниками

В России появилась новая госуслуга - информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста. Оказывает ее Пенсионный фонд России (ПФР).

Вступило в силу постановление правительства об утверждении административного регламента предоставления такой услуги. Напомним, что само понятие "предпенсионер" появилось только в этом году после вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста.

Статус предпенсионера человек получает за пять лет до официального выхода на пенсию. Соответственно, в этом году с учетом переходного периода женщины считаются предпенсионерами с 51 года жизни, а мужчины - с 56 года. То есть женщины 1968 года рождения и старше и мужчины с 1963 года. И за пять лет до пенсии эти люди имеют право на льготы.

Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Как пояснили "Российской газете" в ПФР, можно это сделать через личный кабинет на сайте фонда, заказав необходимую справку в разделе "Пенсии". Но надо обязательно иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг (ЕСИА). Если такой записи нет, тогда за справкой придется обратиться лично.

Надо пойти в территориальное отделение ПФР по месту жительства или в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг. Зачем человеку знать, что он уже предпенсионер? Прежде всего, чтобы начать пользоваться положенными по закону льготами и преференциями.

Для предпенсионеров, напомнили в ПФР, сохраняются меры соцподдержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

А среди новых льгот, которые появились с этого года, - право на два оплачиваемых отгула для прохождения диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере, прохождение переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости. Также введена административная и уголовная ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

В ПФР также обращают внимание, что предпенсионный возраст наступает и для работников, занятых на опасных и вредных производствах и досрочно выходящих на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа.

Образование, новые профессии для пожилых помогут сократить бедность и дадут экономике новый импульс

Эксперты считают, что работодателям в этом году придется серьезно пересмотреть свое отношение к людям в возрасте 50+. "Например, в США самые богатые - это люди предпенсионного возраста, - отмечает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. - А у нас - около 45 лет, дальше доход начинает снижаться. Поэтому переподготовка людей предпенсионного возраста, получение ими востребованных на рынке профессий - это способ поправить материальное положение старших возрастных групп. Так что их образование становится трендом, который позволит сократить бедность и даст экономике дополнительные трудовые ресурсы".