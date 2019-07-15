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Рубрика: Власть

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме встретились грузинские и российские парламентарии. Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении республики, заявил по итогам беседы глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Члены комитета встретились с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" и обсудили осложнившиеся отношения двух стран.

Фото: iStock
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- Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, - заверил Калашников. Однако это пройдет "при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти", добавил он.

Глава комитета не исключил, что будут приняты и те решения, которые недавно обсуждались с представителями "Альянса патриотов Грузии". Так, в ходе диалога речь шла о возможной отмене виз.

Калашников также напомнил о недавно принятом Госдумой заявлении с просьбой к правительству РФ ввести дополнительные экономические меры в отношении Грузии.

- Во многом это заявление обозначало, что если вы поймете и сделаете выводы, то мы готовы вернуться на эту дорогу сотрудничества, - подчеркнул он.

Представители оппозиционной фракции грузинского парламента сообщили, что высоко оценили заявление президента России о том, что не стоит вводить санкции в отношении Грузии после ряда антироссийских провокаций в этой стране.

Фото: пресс-служба СФ
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Руководитель фракции Гиоргий Ломиа также отметил, что представляемая им партия и грузинский народ "не принимают изощренных методов, оскорбляющих человеческое достоинство, которые используют деструктивные силы в Грузии".

"Альянс патриотов Грузии", по его словам, потребует от властей республики как можно быстрее сделать все, чтобы урегулировать кризис с Россией. "Призываем грузинских политиков отказаться от деструктивных действий, которые ставят под угрозу наше государство, - сказал он. - Важно использовать парламентской трек для налаживания диалога".

Парламентарий также поделился мнением, что провокации в Грузии направлены на срыв возможного ослабления визового режима Россией.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Законодательная власть Госдума Отношения России и Грузии
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