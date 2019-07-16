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16.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Российский валютный рынок снова начал неделю укреплением. Однако значимых внутренних факторов для поддержки роста у рубля на данный момент нет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль в понедельник укреплялся вместе с другими валютами развивающихся стран после выхода данных по китайской экономике, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Дополнительными факторами поддержки для российской валюты выступили комфортные цены на нефть и начавшийся в понедельник выплатой страховых взносов (около 666 миллиардов рублей) налоговый период, указывают они.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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При этом, по мнению аналитиков Нордеа-банка, фактор продолжающихся дивидендных выплат крупных нефтяных компаний, вероятно, нейтрален для валютного рынка в силу не слишком больших объемов и взаимной компенсации продаж валюты, предшествующих выплатам, и частичной обратной конвертации рублей в валюту по факту дивидендных выплат.

Также в среду в конгрессе США состоятся слушания с участием специального прокурора Роберта Мюллера по вопросу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, в результате чего волатильность российской валюты может увеличиться, считают Евдокимова и Жирнов. В прошлую пятницу санкционная тема вернулась в поле зрения участников рынка. Это случилось после появления информации, что Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту оборонного бюджета США на 2020 год, которая предусматривает введение санкций против российского государственного долга.

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Тем не менее, чтобы данная инициатива была введена в действие, законопроект бюджета должен быть сначала утвержден на голосовании в Палате представителей, затем в Сенате, а после этого его должен подписать президент США. Участники рынка пока не верят в реализацию такого сценария, поэтому какой-либо реакции со стороны рубля на данные сообщения не наблюдается, констатируют в Нордеа-банке.

С учетом нейтрального внешнего фона и с преимущественно второстепенной статистикой по основным экономикам мира рубль имеет шансы закрепиться на текущих комфортных уровнях, считают Евдокимова и Жирнов.

При этом весомых внутренних факторов в поддержку рубля сейчас не наблюдается, подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Сейчас его курс близок к равновесному, исходя из текущей динамики нефтяных котировок и ключевых макропоказателей.

Фото: iStock
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Сезонность счета текущих операций играет уже против рубля, отмечает Поддубский.

На прошлой неделе Банк России опубликовал данные по платежному балансу, согласно которым приток валюты в страну по текущему счету во втором квартале составлял 12-13 миллиардов долларов, что меньше показателей за аналогичный период прошлого года (17,9 миллиарда долларов), и, вероятно, в июне сальдо текущего счета было отрицательным. В ближайшие месяцы объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты в страну по текущему счету, говорит Поддубский.

По мнению аналитика, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе следует считать ограниченным. На горизонте ближайшей недели стоит ориентироваться на курс 62,5-64 рубля за доллар, прогнозирует Поддубский.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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