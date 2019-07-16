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16.07.2019 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta Cross подорожала

Текст: Виктория Чернышева

В первой половине июля АвтоВАЗ поднял стоимость седана Lada Vesta Cross. Как сообщает портал лада.онлайн, подорожала только одна комплектация - Luxe Multimedia с АМТ. Ранее она стоила 851 900 рублей, а теперь на 25 000 рублей дороже: 876 900 рублей.

Фото: www.lada4x4.net
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Версия Luxe Multimedia включает в себя камеру заднего вида, круиз-контроль и ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо и мультимедийную систему с навигацией.

Предыдущее повышение стоимости Lada Vesta было отмечено 1 июля. В начале месяца автопроизводитель прибавил к ценнику на все комплектации модели по 5 000 рублей.

Ранее стало известно, что 12 марок изменили цены на автомобили в России. Кроме того, "РГ" опубликовала первые "живые" фотографии Lada Xray Cross с вариатором.

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#Lada