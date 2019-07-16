Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров

В Россию начали поставлять вседорожники V60 Cross Country. Как уточнили в компании, первые клиенты, сделавшие предзаказы, смогут получить ключи от автомобилей в ближайшие дни.

Машины в настоящий момент отправлены официальным дилерам, работающим в нашей стране, а также в Белоруссии и Казахстане.

По словам директора по продажам Volvo Car Russia Алексея Тарасова, вседорожник пришелся по вкусу бывшим владельцам Volvo XC70. Также в числе покупателей автомобиля есть те, кто никогда ранее не ездил на Volvo.

V60 Cross Country имеет богатую базовую комплектацию. Полноприводный вседорожник оснащен несколькими ассистентами: функцией автоматического торможения двигателем на спуске, электронной системой стабилизации, системой контроля сцепления в поворотах, а также специальным внедорожным режимом вождения. Клиренс автомобиля - 210 мм.

V60 Cross Country производится в Швеции. Автомобиль доступен в единственной комплектации Cross Country Plus с бензиновым двигателем T5 на 250 л.с. и автоматической коробкой передач. Рекомендуемая розничная цена вседорожника - 3 069 000 рублей.

Ранее компания объявила о старте приема заказов на новый седан Volvo S60, а также запустила производство бронированных версий кроссовера XC90.

Фото: Пресс-служба Volvo.