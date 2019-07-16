Приговор за госизмену экс-сотруднику ФСБ признан законным

Верховный суд РФ признал приговор за госизмену экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву законным.

Таким образом апелляционную жалобу суд отклонил, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

К шести годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима Докучаева приговорил Московский окружной военный суд. Также по решению суда он был лишен о звания майора.

Дело это суд рассматривал в особом порядке и в закрытом режиме, потому что на материалах следствия стоит гриф "совершенно секретно". Известно, что суд постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу - в том числе планшет, ноутбук и мобильный телефон Докучаева.

Раз дело рассматривалось в особом порядке, это значит, что еще на предварительном следствии Докучаев полностью признал свою вину. Такой суд проходит без исследования доказательств.

В этом деле было несколько фигурантов. Эпизод Докучаева был выделен в отдельное производство. Также отдельно слушалось обвинение в госизмене бизнесмена Георгия Фомченкова. По приговору Мосгорсуда в апреле он получил 7 лет колонии. На суде он также признал вину.

Еще двух фигурантов дела, в том числе экс-начальника одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, непосредственным подчиненным которого был Докучаев, и сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, приговорили соответственно к 22 и 14 годам лишения свободы.