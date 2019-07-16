В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом

Хансйорг Гемминген, известный благодаря тому, что проехал на Tesla Roadster целых 620 000 км, покушается на новый рекорд: на одометре его седана Tesla Model S уже 900 000 км, и если всё сложится хорошо, то к концу года электрокар станет "миллионником".

За всё время эксплуатации на Модель S P8 была заменена лишь аккумуляторная батарея. Это действительно впечатляет. Не все модели с двигателем внутреннего сгорания смогут преодолеть такое количество километров без "капиталки".

Таким образом, у Геммингема два рекордных электромобиля, причём довольно стареньких - Roadster и Model S. Здесь стоит вспомнить недавнее скандальное заявление одного их экспертов авторынка, который сказал, что автопроизводителям не нужно выпускать такие надёжные авто.

Ранее "Росссийская газета" рассказывала о том, как чувствует себя Tesla Model S с пробегом 725 000 км: батарею заменили уже три раза, датчики автопилота не держатся в штатных местах, а моторчик электрорегулировки сидений гудит, намекая на скорую кончину.