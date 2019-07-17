Двум гражданам РФ предъявлено обвинение по взрывам пиротехники в Минске

Двум фигурантам, гражданам России, чьи имена не называются, было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом агентству БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Белоруссии. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и другие процессуальные действия, в частности, проводится экспертиза для определения причины и механизма развития взрывов.

Ранее БЕЛТА сообщала о том, что мужчины, 25 и 28 лет прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В свою очередь, как сообщает ТАСС, 4 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании. А глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич отметил, что российские граждане активно сотрудничают со следствием.

Напомним, что 3 июля во время праздничного салюта в Минске в честь 75-летия освобождения города от фашистов произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате были разрушены салютные установки. Из-за разлета осколков были нанесены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь. Были повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости от места трагедии.

Приоритетной у следствия является версия о том, что пиротехнические средства были низкого качества. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. В частности, они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, которое не предусмотрено правилами обращения с ними.