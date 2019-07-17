Lada за миллион и Largus CNG на метане: что не так с этими моделями

Когда Lada опубликовала официальный прайс на Vesta Sport, то шквал критики был не менее оглушительным, чем работа выхлопа модели на максимальных оборотах. Сторона обвинения приводила две статьи, по которым нужно отдать новинку под суд: инкриминируемая всем Lada статья "Жигули" не могут столько стоить" и вторая, которую очень любят "тюнеры", - "в гараже я сделаю также, но дешевле".

Спортивное подразделение АвтоВАЗа, компания Lada Sport, занимающаяся производством спортивных модификаций моделей отечественного бренда, рассказала, в чём несостоятельность критики.

В программе "Lada драйв" ведущие напомнили, что Vesta Sport коренным образом отличается от "гражданской" версии: автомобиль получил 200 новых узлов и деталей, в том числе полностью переработанные шасси, электронику, тормозную систему и выхлоп. К тому же, Vesta Sport - первая серийная Lada с раздвоенной конструкцией выхлопной системы, сертифицированная для дорог общего пользования. В Lada Sport говорят, что если купить все компоненты и установить их на Vesta, то получится, во-первых, автомобиль с сомнительным качеством сборки, а значит небезопасный, во-вторых, без заводской гарантии, в-третьих, более дорогой - минимум на 100 000 рублей.

Седан Lada Vesta Sport оснащён 145-сильным двигателем объёмом 1.8 литра, спаренным с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Паспортное время разгона - 9.6 секунды до первой "сотни", максимальная скорость - 193 км/ч. Цена - от 1 014 900 рублей, но стоит ли Vesta Sport своих денег?

Также в программе "Lada драйв" обсудили битопливный Lada Largus CNG. Многие "эксперты" вменяют в вину инженерам АвтоВАЗа их неверное решение в выборе газа, мол, нужно было ставить Largus на пропан-бутан. Однако, в вопросе производства автомобилей важен аспект безопасности, и не стоит забывать преимущество метана перед пропаном: метан легче воздуха и в случае утечки сразу же улетучится, в то время как пропан тяжелее и поэтому имеет свойство оседать и скапливаться. Ещё один аргумент в пользу метана: не страдает ресурс двигателя.

CNG-версии есть у Largus, Largus Cross и фургона семейства. Цена на пятиместный универсал начинается от 873 900 рублей.

Напомним, ранее "Российская газета" проводила тест-драйв, в ходе которого выяснила, так ли экономичен Lada Largus CNG.