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17.07.2019 02:17
Рубрика: Власть

Лавров оценил вероятность "разбора завалов" между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся. "Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - сказал глава российского МИД.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По словам Лаврова, Москва готова совместно над этим работать, но "для танго нужно двое". "Выстраивание двусторонних связей - процесс обоюдный", - подчеркнул дипломат в интервью газете "Аргументы и факты". Он также добавил, что американские политики соревнуются в "нагнетании антироссийских фобий" и используют их во внутриполитической борьбе.

Ранее Лавров уже говорил о заинтересованности Москвы в возобновлении диалога с Вашингтоном. Однако отмечал, что Соединенные Штаты пытаются выстроить миропорядок, в основе которого заложен принцип "кто сильнее, тот и прав". Также Лавров заявлял о роли США в подрыве отношений между Россией и Грузией. Между тем, по его словам, не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
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