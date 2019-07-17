Lotus представил новую модель с ценником 133 миллиона рублей

Компания Lotus и Proton перешли под контроль китайского концерна Geely в мае 2017 года. С тех пор Lotus только и делал, что продолжал улучшать уже существующие модели. Наконец случилось чудо: британский автопроизводитель представил первую с 2008 года новинку - Evija (Эвайа), после знакомства с которой можно простить всё.

Если рассказывать об этом автомобиле подробно, то переполняемое чувство восторга непременно выльется в несколько страниц восхищения инженерной мыслью и дизайнерской смелостью. Поэтому мы расскажем о гиперкаре Lotus Evija тезисно. Первый, кстати, мы озвучили: Evija - гиперкар: у каждого колеса установлен 500-сильный электродвигатель, а это значит, что суммарная мощность всех агрегатов составляет 2 000 л.с., крутящий момент тоже впечатляет - 1 700 Нм. Точных данных по разгону пока нет, но по предварительным данным, Evija разгонится с места до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, расчётная максимальная скорость - 320 км/ч.

Стоит сделать оговорку. В мире существует Rimac C_Two, электродвигатели которого располагают потенциалом 1 914 л.с. и моментом в 2 300 Нм. C_Two, как ожидается, окажется быстрее Lotus Evija в покорении первой "сотни", но проиграет по времени достижения отметки 200 км/ч.

Питает моторы тяговая батарея ёмкостью 70 кВт*ч, расположенная сзади сидений, - там, где раньше урчал двигатель внутреннего сгорания. Прелесть Evija в том, что разряженный аккумуляторный блок можно заменить на новый, с полным зарядом. В режиме Eco запаса хода должно хватить на 400 км, а если использовать весь потенциал электрического гиперкара, то примерно на 7 минут езды по треку.

У автомобиля тщательно продуманная аэродинамика с подъёмным спойлером с изменяемым углом атаки. Нельзя не отметить тоннели Вентури, которые "проложены" сквозь арку колеса от двери к задней части.

Тираж Lotus Evija ограничен: всего выпустят 130 экземпляров модели. Поставки запланированы на следующий год.

Цена - 1.7 миллиона фунтов стерлингов (более 133 миллионов рублей). На эти деньги можно купить три Rolls-Royce Phantom и Mercedes-AMG GT на сдачу.