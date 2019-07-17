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17.07.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банкиров арестовали заочно по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Текст: Владимир Полетаев
Московский гарнизонный военный суд арестовал Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Оба они - фигуранты уголовного дела о мошенничестве в отношении начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли Службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина.

Фото: СК РФ / РИА Новости
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Они арестованы заочно, так как находятся в бегах. Оба обвиняемых были объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве. В пресс-службе суда сообщили, что Столяренко обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ - в особо крупном мошенничестве, а Бондаренко вменяется часть 2 статьи 33 и часть 4 статьи 159 УК РФ - соучастие в мошенничестве.

Оба арестованных фигуранта - банкиры. Столяренко занимает пост президента - председателя наблюдательного совета АКБ "Моснарбанк Еврофинанс", входит в Общественный совет при ФСБ России, совет директоров ОАО "РусГидро", является членом Ассоциации юристов России, экспертного совета при председателе Счетной палаты, профессором Высшей школы экономики, а также состоит в различных органах ряда других организаций. Александр Бондаренко входит в набсовет АКБ "Моснарбанк Еврофинанс", где в 2013-2014 годах занимал должность первого вице-президента - заместителя председателя правления.

Напомним, вокруг личности Черкалина ходят слухи как о подпольном миллиардере.

Он был задержан 25 апреля. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. Кроме мошенничества полковнику вменяется получение особо крупной взятки по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие считает, что он виновен "в получении от гражданина Назарова через посредника взятки в особо крупном размере на сумму в 850 тысяч долларов (более 52 миллионов рублей) за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

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Есть в этом деле еще несколько фигурантов. Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС ФСБ, были задержаны двое бывших сотрудников спецслужбы - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Оба были заключены под стражу с санкции Басманного суда Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Следствие ведет СКР. По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Фролов, Васильев, а также Столяренко, Бондаренко ввели бизнесмена Сергея Гляделкина в заблуждение. Его убедили, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы.

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