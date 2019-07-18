Названы самые популярные иномарки российской сборки

Топ-10 самых распространенных в России иномарок отечественной сборки возглавила Kia. По данным аналитического агентства "Автостат", в автопарке страны на начало 2019 года было зарегистрировано 1,65 миллиона машин этой марки.

На втором месте - собранные в России автомобили Renault (1,46 миллиона штук), на третьем - Hyundai (1,3 миллиона). Далее идут Chevrolet (1,24 миллиона) и Ford (825 тысяч) - бренды, сократившие свое присутствие в стране.

Также в топ-10 самых популярных иномарок попали Volkswagen (787 тысяч), Skoda (553 тысячи), Nissan (523 тысячи), Toyota (320 тысяч) и Opel (318 тысяч). Последний покинул российский авторынок несколько лет назад.

Всего на начало года в нашей стране было зарегистрировано 10,4 миллиона автомобилей иностранных брендов, собранных в России.

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