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18.07.2019 11:22
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные иномарки российской сборки

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Renault Фото: Пресс-служба Renault
Фото: Пресс-служба Renault

Топ-10 самых распространенных в России иномарок отечественной сборки возглавила Kia. По данным аналитического агентства "Автостат", в автопарке страны на начало 2019 года было зарегистрировано 1,65 миллиона машин этой марки.

На втором месте - собранные в России автомобили Renault (1,46 миллиона штук), на третьем - Hyundai (1,3 миллиона). Далее идут Chevrolet (1,24 миллиона) и Ford (825 тысяч) - бренды, сократившие свое присутствие в стране.

Фото: Пресс-служба Toyota
Топ-10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн рублей

Также в топ-10 самых популярных иномарок попали Volkswagen (787 тысяч), Skoda (553 тысячи), Nissan (523 тысячи), Toyota (320 тысяч) и Opel (318 тысяч). Последний покинул российский авторынок несколько лет назад.

Всего на начало года в нашей стране было зарегистрировано 10,4 миллиона автомобилей иностранных брендов, собранных в России.

Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили с "автоматом", а также самые ненадежные АКПП.

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#Hyundai #Kia #Renault #Ford