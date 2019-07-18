Мантуров и Собянин запустили конвейер с Renault Arkana

Они же и оставили свои автографы на капоте первого автомобиля, сошедшего в этот день с конвейера. Исторический экземпляр займет свое место в музее автозавода. Машина создавалась и проектировалась для России. Поэтому продажи новой модели начались именно здесь. "Она разрабатывалась с учетом требований, которые предъявляют российские потребители, - пояснил Денис Мантуров. - Это важно. Такое в практике встречается не так часто".

Уже известно, что автомобили Renault Arkana планируют экспортировать в Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию, Монголию и страны Персидского залива. "Завод Renault в Москве прошел огромный путь. Тогда, когда создавалось блочное, отверточное производство, мало кто предполагал, что из этого получится полноценный автомобильный кластер, - добавил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на церемонии запуска новой производственной линии. - Это и большая локализация - около 10 тысяч рабочих мест, это инжиниринговые центры, на базе которых создаются новые модели. Важно, что Москва поддерживает производителей. На каждый рубль в год, которые Москва вложила в этот завод, инвесторы Renault вложили 6 рублей. Это пример эффективного сотрудничества между предприятиями, инвесторами и городом".

Тьерри Боллоре в свою очередь подчеркнул: на новую модель у компании большие планы. За счет нее автоконцерн рассчитывает увеличить свою долю на российском рынке на 10 процентов. "Россия - второй по значимости для нас рынок в мире, - пояснил гендиректор Groupe Renault. - Мы инвестировали более двух миллиардов евро в три предприятия, которые находятся в Москве, Тольятти и Ижевске".

Большую часть комплектующих для сборки нового автомобиля поставляют отечественные производители. В их числе, например, предприятия в Тольятти, Красноярске, Калуге и Ульяновске. Arkana стала первой моделью на российском рынке, которая обладает новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с. К преимуществам можно отнести и наличие мультимедийной системы c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто".

В будущем, рассказал Сергей Собянин, городские власти вместе с автоконцерном собираются воплотить в жизнь еще один совместный проект. По его словам, клиентам каршеринга предложат взять в аренду электромобили Renault ZOE. Не исключено, что собирать их будут в Москве. Вопрос сейчас обсуждается.

Кстати

В автомобильной промышленности Москвы сегодня работает девять основных предприятий. Три из них получили специальный статус, дающий право на различные преференции. Например, заводу Renault предоставлены льготы по налогу на прибыль, сниженная арендная ставка на землю и отменен налог на имущество, используемое в целях производства автомобилей.