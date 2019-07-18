Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина

Мосгорсуд признал законным наказание, назначенное Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Его, напомним, осудили на два с половиной года колонии общего режима.

Приговор вандалу вынес в конце апреля Замоскворецкий районный суд столицы. Коллегия по уголовным делам Мосгорсуда постановила приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Самого Подпорина, который пока не отправлен в колонию и находится в одном из столичных СИЗО, в суд не привозили. Он участвовал в судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи прямо из следственного изолятора.

Он заявил, что повредил картину, так как усмотрел в её сюжете историческую несправедливость. "В тот момент меня это задело, что исторически недостоверно", - пояснил он, отметив, что Иван Грозный, якобы, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно. Он согласился с квалификацией своих действий и не стал отрицать, что картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" представляет особую культурную ценность. "Особая или не особая культурная ценность - это не мне решать", - резюмировал он и попросил суд отнестись к нему снисходительно и смягчить наказание.

Напомним, 25 мая 2018 года бездомный из Воронежа Игорь Подпорин в выставочном зале Третьяковки набросился на шедевр с металлическим столбиком ограждения. После нападения на холсте остались заметные повреждения. Подпорин тут же был задержан и позже арестован. Свое поведение он объяснял тем, что напал на картину по "идейным соображениям".

Представитель Третьяковской галереи, признанной потерпевшей по этому делу, в суде заявил, что музей удовлетворен приговором и его следует оставить в силе. Аналогичную позицию высказывала и прокурор.

По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Реставраторы музея провели неотложные аварийные работы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина уточнила, что "фон, одежда и авторская рама, безусловно, подлежат восстановлению, и нужно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи слоя краски".

Известно, что в мае гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что с их стороны готовится гражданский иск к Подпорину о возмещении причиненного ущерба. По данным экспертов, сумма ущерба составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.