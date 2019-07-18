Новости

А осадочек остался: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах 13:17
В бразильском супермаркете вместо стирального порошка продавали кокаин 13:15
Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем 13:06
В Новгородской области опробуют систему tax free 13:05
Hennessey выпустила монструозный Goliath 6x6 13:04
Количество погибших в результате пожара в Японии увеличилось до 23 13:02
Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина 12:55
Выдал паводок: Кузбассовца нашли в иркутской тайге после 24 лет розыска 12:42
Отреставрированный фильм "Игла" покажут в день памяти Виктора Цоя 12:39
Зеленский сообщил о новом расследовании в украинской "оборонке" 12:30
ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличили почти до триллиона 12:29
В Петербурге три человека погибли при пожаре в частном доме 12:22
В Уфе нашли утопленника с привязанным к руке пакетом кирпичей 12:11
В Омской области освободили пациентов центра, где "лечили" побоями 12:07
В Петербурге разработали "водородный" трамвай 12:03
На Дону полиция начала поиск устроившей фотосессию на мемориале девушки 12:03
Владельцам Lada Granta придется заменить "гранату" 12:01
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке 11:56
"Ювентус" объявил о трансфере Де Лигта 11:55
Скарлетт Йоханссон снова возмутила ревнителей толерантности 11:55
В Новгородской области начальника УГИБДД арестовали за взятки 11:54
Астрономы оценили шансы на столкновение Земли с объектом 2006QV89 11:53
В Екатеринбурге приставы нашли в квартире 25 нелегальных питомцев 11:47
Генсек ООН высоко оценил усилия Беларуси по укреплению безопасности 11:46
Войска ЦВО в полном составе подняты по тревоге 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина

Текст: Владимир Федосенко

Мосгорсуд признал законным наказание, назначенное Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Его, напомним, осудили на два с половиной года колонии общего режима.

Фото: pixabay.com
Реставрацию великого полотна Рембрандта запустили в онлайн-режиме

Приговор вандалу вынес в конце апреля Замоскворецкий районный суд столицы. Коллегия по уголовным делам Мосгорсуда постановила приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Самого Подпорина, который пока не отправлен в колонию и находится в одном из столичных СИЗО, в суд не привозили. Он участвовал в судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи прямо из следственного изолятора.

Он заявил, что повредил картину, так как усмотрел в её сюжете историческую несправедливость. "В тот момент меня это задело, что исторически недостоверно", - пояснил он, отметив, что Иван Грозный, якобы, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно. Он согласился с квалификацией своих действий и не стал отрицать, что картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" представляет особую культурную ценность. "Особая или не особая культурная ценность - это не мне решать", - резюмировал он и попросил суд отнестись к нему снисходительно и смягчить наказание.

Напомним, 25 мая 2018 года бездомный из Воронежа Игорь Подпорин в выставочном зале Третьяковки набросился на шедевр с металлическим столбиком ограждения. После нападения на холсте остались заметные повреждения. Подпорин тут же был задержан и позже арестован. Свое поведение он объяснял тем, что напал на картину по "идейным соображениям".

Представитель Третьяковской галереи, признанной потерпевшей по этому делу, в суде заявил, что музей удовлетворен приговором и его следует оставить в силе. Аналогичную позицию высказывала и прокурор.

По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Фото: DPA/Uli Deck
Кадры из архивного интервью могут раскрыть личность Бэнкси

Реставраторы музея провели неотложные аварийные работы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина уточнила, что "фон, одежда и авторская рама, безусловно, подлежат восстановлению, и нужно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи слоя краски".

Известно, что в мае гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что с их стороны готовится гражданский иск к Подпорину о возмещении причиненного ущерба. По данным экспертов, сумма ущерба составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.

Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Живопись Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35
Во Францию вернется аномальная жара