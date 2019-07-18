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18.07.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

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- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди питающихся в столовой, - рассказали в ведомстве. - Все работники пищеблока направлены на консультацию и лечение. А для работы в столовой со вчерашнего дня привлечен дополнительный персонал.

В то же время вылетевший в Крым замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков сообщил, что предположительной причиной отправления стал салат.

Таким образом, подтверждается версия Следственного комитета РФ, накануне возбудившего уголовные дела по двум статьям УК РФ - части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). СК проводит весь спектр необходимых следственных действий для установления причины ЧП и виновных.

Напомним, в инфекционное отделение Евпаторийской горбольницы сегодня поступил еще один ребенок. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Пациенты переведены на питьевой режим и находятся на карантине. Проводятся процедуры для очищения организма детей от токсичных веществ. Но выписавшихся после выздоровления пока нет.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отравления в детских лагерях
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