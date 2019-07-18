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18.07.2019 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму из лагеря "Лучистый" госпитализирован еще один ребенок

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму из детского лагеря "Лучистый", где во вторник началась масштабная вспышка острой кишечной инфекции, в Евпаторийскую горбольницу доставлен еще один пациент. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Фото: iStock
Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

- Новый пациент инфекционного отделения находится в состоянии средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве. - По состоянию на восемь часов 18 июля, госпитализированы 57 человек - 52 ребенка и пять вожатых. Состояние пациентов стабильное.

Пациентам евпаторийской горбольницы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Но пока выписка пациентов из лагеря "Лучистый" не началась.

Как ранее сообщала "РГ", во вторник вечером в горбольницу Евпатории были госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый" с недомоганием, рвотой и диареей. Позже их число увеличилось. Роспотребнадзора начал эпидрасследование и сделал предварительный вывод о норовирусе как источнике вспышки. Следственный отдел по Евпатории возбудил уголовные дела по факту массового заболевания детей. В лагере объявлен карантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Персонал пищеблока временно отстранен от работы до получения результатов лабораторного обследования. Питание детей организовано силами дополнительного персонала, имеющего все необходимые документы для допуска к работе.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отравления в детских лагерях
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